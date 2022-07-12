Соответствующие документы будут направлены уполномоченным госучреждениям начиная уже с 12 июля.

SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украина (МГУ).

Соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года. Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украина от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации.

Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении работы печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и должны завершить деятельность. Скорость принятия решения об аннулировании лицензий МГУ после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства. Процесс, согласно требованиям законодательства, может занять от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом). Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается.

Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов Медиа Группы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.

В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа.

Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.

Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно.

Все активы МГУ (за исключением лицензий) остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе - "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущее этих активов будет определено менеджментом в ближайшие дни.

"Решение о выходе SCM из медиа-бизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели его в абсолютные лидеры украинского медиа-рынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше - сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными. Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам не известна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить. Мы благодарны команде МГУ за более чем 20-летнюю совместную и успешную работу и сделаем все зависящее от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным. Это, на самом деле, сейчас самая важная задача для менеджмента МГУ и для нас в SCM", – говорит директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.