Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на следующем заседании Совета Евросоюза Будапешт не поддержит продление санкций против российских и беларуских граждан.

Как передает hir.TV, он объяснил это необходимостью "дать время" переговорам между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Срок действия санкций истекает 15 марта, решение надо принять за пять дней до этого срока. Сияйрто уверяет, что на венгерское правительство уже оказывают давление:

"Европейские про-военные политики спешат и пытаются усложнить миростроительство, постоянно пытаясь молниеносно принимать в Брюсселе решения, которые могут помешать процессу миростроительства".

Венгерский министр отметил, что до 10 марта еще есть время, поэтому стоит подождать и "не навредить" успеху российско-американских переговоров. Также он обвинил Еврокомиссию в нарушении одного из обязательств по энергоснабжению Венгрии.

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Кроме того, Сийярто сказал, что европейские либеральные политики якобы стремятся к продолжению войны, поэтому "подталкивают" президента Украины Владимира Зеленского в этом направлении.

"Конечно, я не знаю, насколько сильно его нужно подталкивать в этом направлении, но то, что они вдохновляют и поощряют украинского президента продолжать войну - это абсолютно точно", - добавил он.

Позиция Венгрии по войне

Как известно, Венгрия часто занимает отдельную позицию в рамках Европейского Союза и НАТО относительно санкций против России и военной поддержки Украины.

Страна неоднократно блокировала или угрожала заблокировать решения ЕС и Североатлантического Альянса, касающиеся поддержки Украины. Например, в декабре 2023 года представитель Венгрии наложил вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

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