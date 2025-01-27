Россия должна платить за вред, который она наносит, отметила высокий представитель ЕС Кая Каллас.

В Европейском Союзе согласовано решение продлить на полгода - до 31 июля 2025 года, экономические ограничительные меры против России. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС Кая Каллас в сети X.

"Министры иностранных дел ЕС только что договорились снова продлить санкции в отношении России. Это и в дальнейшем будет лишать Москву доходов для финансирования ее войны", - подчеркнула Каллас.

Верховный представитель ЕС добавила, что Россия должна платить за вред, который она вызывает.

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Как сказано в сообщении Совета ЕС, экономические ограничительные меры против России решено продлить до 31 июля 2025 года.

"Целесообразно сохранять в силе все меры ЕС до тех пор, пока незаконные действия России продолжают нарушать запрет на применение силы", - отмечается в сообщении.

Эти экономические меры впервые были введены в 2014 году и значительно расширены после февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, необоснованную и незаконную военную агрессию России против Украины.

Санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, в том числе ограничений на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Также санкции предусматривают запрет на импорт или перевозку сырой нефти морского происхождения и определенных нефтепродуктов из России в Евросоюз, отключение от SWIFT нескольких российских банков, приостановление деятельности и лицензии на вещание в ЕС нескольких кремлевских дезинформационных ресурсов.

Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать уклонению от санкций.

Санкции против России - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Совет Европейского Союза одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкционных мер с целью дальнейшего ограничения способности России вести ее незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. Эти санкции направлены на теневой флот российского диктатор Владимира Путина и ослабление российского военного и оборонного комплекса.

В то же время, в ЕС уже готовят введение нового санкционного пакета. В нем Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского первичного алюминия.

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