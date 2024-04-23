Примечательно, что турецкий президент Рейджеп Тайип Эрдоган во время визита немецкого коллеги в его страну, находился с официальным визитом в Ираке.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в Турцию с мясом для приготовления денер-кебаба. Его визит приурочен к 100-летию со дня установления дипломатических отношений между Германий и Турцией.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер приземлился в Стамбуле, а вместе с ним в Турцию прилетел Ариф Келес - владелец закусочной в Берлине, пишет BILD. Его и еще нескольких человек президент взял с собой как представителей немецко-турецкой миграции. По словам Штайнмайера, они "помогают формировать и формируют наше общество".

Помимо членов делегации в самолете Штайнмайера оказалось 60 кг мяса для турецкого денер-кебаба. Во время торжественного приема в летней резиденции посла Германии президент помогал готовить турецкое блюдо.

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Издание отмечает, что визит в Турцию непростой для Штайнмайера из-за того, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время пугает Запад, проявляя благосклонность к боевикам ХАМАС.

В связи с этим издание напомнило, что несколько дней назад Эрдоган принял в Анкаре "главу" внешнеполитического ведомства ХАМАС Исмаила Ханию и назвал террористов "группой сопротивления".

Во время выступления Штайнмайера в Турции несколько десятков человек пытались сорвать его речь лозунгами с осуждением Германии и Израиля. Некоторые участники акции держали в руках фотографии, на которых Штайнмайеру пририсовали усы, как у Гитлера.

Примечательно, что сам Эрдоган во время визита немецкого коллеги в его страну, находился с официальным визитом в Ираке.

Немецкие турки

На сегодняшний день в Германии проживает около 3 млн человек турецкого происхождения. Рабочие из Турции начали ехать в Германию в 1960-х годах.

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