Речь идет о 3D-принтерах, квантовых компьютерах и электронных микроскопах.

Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Речь идет о 3D-принтерах, квантовых компьютерах и электронных микроскопах. Россия без технологий все больше будет напоминать Советский Союз", - написал он.

Ермак отметил, что санкции уже заставляют РФ использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, о чем пишет WP.

Как сообщал УНИАН, 8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии), в котором принял участие президент Владимир Зеленский.

По итогам саммита страны "Большой семерки" приняли заявление, в котором лидеры обязались продолжать оказывать Украине военную, оборонную и финансовую поддержку.

Также они пообещали ввести против РФ новые санкции, в частности против представителей финансовых элит и их членов семей, которые поддерживают режим Путина в войне против Украины.

10 мая сообщалось, что Япония ввела новые санкции против РФ. Так, под ограничения попали 130 человек, в том числе премьер-министр России, заместитель секретаря Совбеза РФ, главари "Л/ДНР" и другие. Также был расширен список подсанкционных компаний и организаций, связанных с оборонным сектором.

Вас также могут заинтересовать новости: