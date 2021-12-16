С нового года кассовые аппараты уже не будут привязаны к конкретному виду деятельности - их должны будут установить все.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей, что, по мнению самих предпринимателей, приведет к повышению стоимости товаров и услуг.

Об этом сообщает "Страна.ua".

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Сейчас кассовый аппарат обязателен для предпринимателей 2-4 групп, которые торгуют технически сложными товарами, требующими гарантийного обслуживания, лекарственными средствами и медизделиями, ювелирными изделиями, а также тех, что предоставляют медицинские услуги.

Государственная регуляторная служба подсчитала, что внедрение РРО - это дополнительные расходы для бизнеса на уровне порядка 100 тысяч гривень в год. В эту сумму входит покупка оборудования, его обслуживание, плата за эквайринг, бухгалтера, обучение сотрудников и др.

"Кассовые аппараты - это, как минимум, дополнительные расходы на РРО и бухгалтера. Минимум, 10-15 тысяч в месяц. Это значит, что мне придется сидеть без зарплаты, или нужно будет сокращать кого-то из сотрудников. Нет у малого бизнеса на сегодня таких доходов, чтобы обеспечить "хотелки" властей. Поэтому многим придется увеличивать ценники на товары и услуги. А если бизнес по новым ценникам не пойдет, то выход один - закрываться", - говорит предприниматель Виктория, владелица небольшого предприятия по производству полуфабрикатов.

В то же время, глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин счиет, что ФОПы боятся кассовых аппаратов.

"В теории схема с программными РРО, которое будет работать на сматрфоне и обойдется предпринимателю недорого, звучит неплохо. Но мы же понимаем, что на практике она может дать сбой. Электронные сервисы у нас работают плохо, бизнес помучается, и все равно будет вынужден тратиться на дорогие кассовые аппараты. Но это - не главное. Почему ФОПы так боятся кассовых аппаратов? Потому что они позволят налоговикам контролировать реальные обороты бизнеса. А они могут оказаться намного выше заявленных по группам для единого налога лимитов. Поэтому прикрываться ФОП для оптимизации бизнеса уже станет сложнее", - говорит Пендзин.

Что изменится с 1 января 2022 года:

РРО станут обязательными для всех предпринимателей на едином налоге, кроме первой группы (оборот - порядка миллиона гривень в год) - бизнесменов, которые торгуют на рынках или предоставляют бытовые услуги.

Физлица-предприниматели, зарегистрированные на второй, третьей и четвертой группах, обязаны устанавливать РРО.

С нового года кассовые аппараты уже не будут привязаны к конкретному виду деятельности - их должны будут установить все.

История законопроекта о кассовых аппаратах:

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.

17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлицах-предпринимателях третьей группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Автор: Елена Коваленко