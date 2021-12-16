С 1 января 2022 года кассовые аппараты станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей, что, по мнению самих предпринимателей, приведет к повышению стоимости товаров и услуг.
Об этом сообщает "Страна.ua".
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Сейчас кассовый аппарат обязателен для предпринимателей 2-4 групп, которые торгуют технически сложными товарами, требующими гарантийного обслуживания, лекарственными средствами и медизделиями, ювелирными изделиями, а также тех, что предоставляют медицинские услуги.
Государственная регуляторная служба подсчитала, что внедрение РРО - это дополнительные расходы для бизнеса на уровне порядка 100 тысяч гривень в год. В эту сумму входит покупка оборудования, его обслуживание, плата за эквайринг, бухгалтера, обучение сотрудников и др.
"Кассовые аппараты - это, как минимум, дополнительные расходы на РРО и бухгалтера. Минимум, 10-15 тысяч в месяц. Это значит, что мне придется сидеть без зарплаты, или нужно будет сокращать кого-то из сотрудников. Нет у малого бизнеса на сегодня таких доходов, чтобы обеспечить "хотелки" властей. Поэтому многим придется увеличивать ценники на товары и услуги. А если бизнес по новым ценникам не пойдет, то выход один - закрываться", - говорит предприниматель Виктория, владелица небольшого предприятия по производству полуфабрикатов.
В то же время, глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин счиет, что ФОПы боятся кассовых аппаратов.
"В теории схема с программными РРО, которое будет работать на сматрфоне и обойдется предпринимателю недорого, звучит неплохо. Но мы же понимаем, что на практике она может дать сбой. Электронные сервисы у нас работают плохо, бизнес помучается, и все равно будет вынужден тратиться на дорогие кассовые аппараты. Но это - не главное. Почему ФОПы так боятся кассовых аппаратов? Потому что они позволят налоговикам контролировать реальные обороты бизнеса. А они могут оказаться намного выше заявленных по группам для единого налога лимитов. Поэтому прикрываться ФОП для оптимизации бизнеса уже станет сложнее", - говорит Пендзин.
Что изменится с 1 января 2022 года:
РРО станут обязательными для всех предпринимателей на едином налоге, кроме первой группы (оборот - порядка миллиона гривень в год) - бизнесменов, которые торгуют на рынках или предоставляют бытовые услуги.
Физлица-предприниматели, зарегистрированные на второй, третьей и четвертой группах, обязаны устанавливать РРО.
С нового года кассовые аппараты уже не будут привязаны к конкретному виду деятельности - их должны будут установить все.
История законопроекта о кассовых аппаратах:
- 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.
- 4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.
- В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
- 15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлицах-предпринимателях третьей группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.