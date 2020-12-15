Физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь идет о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлицах-предпринимателях третьей группы, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость.
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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В Нацбанке напоминают, что Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП, предусматривающие отмену книги учета доходов.
В связи с этим с начала 2021 года предприниматели будут вести учет в произвольной форме, отчитываясь о доходах ежемесячно, а не ежедневно.
"Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличных денег, Национальный банк привел его в соответствие с требованиями этого закона", — говорится в сообщении регулятора.
История законопроекта о кассовых аппаратах
- 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.
- 4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.
- В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
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