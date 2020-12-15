Украинские предприниматели будут вести учет кассовых операций по упрощенному варианту.

Физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь идет о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлицах-предпринимателях третьей группы, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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В Нацбанке напоминают, что Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП, предусматривающие отмену книги учета доходов.

В связи с этим с начала 2021 года предприниматели будут вести учет в произвольной форме, отчитываясь о доходах ежемесячно, а не ежедневно.

"Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличных денег, Национальный банк привел его в соответствие с требованиями этого закона", — говорится в сообщении регулятора.

История законопроекта о кассовых аппаратах

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.

17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

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Автор: УНИАН