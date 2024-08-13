Речь идет о последней модели внедорожника Mercedes-Benz.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын добавил новый роскошный автомобиль в свою коллекцию. Это ставит под сомнение эффективность жестких санкций, которые запрещают экспорт предметов роскоши в страну, пишет The Independent.

Отмечается, что последнюю модель внедорожника Mercedes-Benz видели, когда он выезжал из бронепоезда Ким Чен Ына во время его визита в пострадавшие от наводнения районы, сообщило информационное агентство Yonhap.

Прибыв в уезд Уйджу в провинции Северный Пхенан 9 августа, Ким обратился к общественности из вагона своего поезда. На фотографиях, распространенных северокорейскими СМИ, он стоит возле Mercedes Maybach GLS 600 – топ-модели подтянутой версии автомобиля, представленной в Южной Корее в апреле.

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По словам журналистов, автомобиль стоит от 175 500 долларов до 227 400 долларов в США и более 108 000 фунтов стерлингов – в Великобритании.

В автомобильной коллекции северокорейского лидера есть Mercedes-Maybach S600 Guard, Cadillac Escalade пятого поколения американского производства, Rolls Royce Phantom и бронированные седаны Lexus.

В то же время Северной Корее запрещено закупать предметы роскоши в рамках более широкого набора международных санкций, направленных на сдерживание ядерной программы страны. Санкции имеют целью ограничить ресурсы, доступные северокорейскому правительству, в частности те, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения. Впервые санкции были введены в 2006 году после того, как страна провела свое первое ядерное испытание.

К тому же использование Ким Чен Ыном иностранных автомобилей противоречит политике его правительства, направленной на недопущение иностранного влияния на общество через музыку, искусство, новости и фильмы.

По данным Центра передовых оборонных исследований, с 2015 по 2017 год 90 стран служили источником поставок предметов роскоши в Северную Корею. В этом году российский лидер Владимир Путин подарил два автомобиля лидеру Северной Кореи, поскольку их страны углубляют связи.

Изоляция КНДР

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что КНДР может планировать проведение ядерного испытания перед президентскими выборами в США, чтобы повысить свой авторитет.

Южная Корея и Соединенные Штаты Америки начнут ежегодные летние военные учения, которые имеют целью усилить способность стран противостоять оружию КНДР и киберугрозам.

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