Ограничения введены за нарушение резолюций ООН.

Южная Корея ввела новые санкции против четырех российских и восьми северокорейских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность, нарушающую резолюции Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство иностранных дел Южной Кореи.

Отмечается, что санкции также охватывают пять организаций, включая ракетное управление Северной Кореи, которое отвечает за последний запуск ракеты в среду, который, как утверждает Сеул, был неудачным испытанием.

В министерстве отметили, что последний шаг является ответом на военное соглашение, подписанное между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным во время их саммита в Пхеньяне 19 июня. Это соглашение предусматривает оказание военной и иной помощи со стороны одной стороны другой "всеми средствами", которые есть в их распоряжении, и "безотлагательно", если любая из двух стран подвергнется вторжению или вступит в состояние войны.

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"Четыре российских судна участвовали в поставках очищенной нефти в Северную Корею путем перевозок с корабля на судно, что является критически важным ресурсом для разработки северокорейскими ядерными и ракетными вооружениями. Такая деятельность нарушает санкции СБ ООН, в частности принятую в декабре 2017 года резолюцию 2397, которая запрещает поставки, продажу и передачу предметов роскоши в Северную Корею", - пояснили в ведомстве.

Сотрудничество КНДР и России - последние новости

КНДР отправит инженерные войска на Донбасс. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun.

По данным СМИ, Северная Корея готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.

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