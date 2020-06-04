Глава Минюста рассказал о нововведениях в борьбе с рейдерами

В частности, у регистраторов и нотариусов вводится обязательная двухфакторная идентификация, они все получат mobile-ID в течение следующих двух месяцев.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что с текущей недели для проведения регистрационного действия нотариусы и государственные регистраторы обязаны пройти обязательную двухфакторную идентификацию.

Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

По словам Малюськи, это одна из составляющих предотвращения злоупотреблений, связанным с рейдерством, в частности в период, когда запустится земельная реформа.

"У нас есть план относительно того, что мы будем делать, когда земельная реформа запустится, когда появится оборот земель сельскохозяйственного назначения, чтобы мы могли избежать потенциального взрыва рейдерства. Уже на этой неделе, например, регистраторы и нотариусы - у них вводится обязательная двухфакторная идентификация, они все получат mobile-ID в течение следующих двух месяцев и любое регистрационное действие будет сопровождаться двойной идентификацией. С одной стороны это будет электронный ключ соответствующего регистратора, а с другой стороны, будет сообщение на мобильный телефон - нужно будет подтверждать информацию", - пояснил министр.

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Он заверил, что в течение почти года состоялась "эффективная" работа по очищению кадров среди регистраторов и нотариусов.

"За почти год мы эффективно поработали с людьми, мы очистили ряды государственных регистраторов, наиболее одиозных, мы их выбросили с рынка - регистраторов, нотариусов. Мы установили эффективный механизм санкций, мы их отключаем от реестров, как только они что-то делают не то", - добавил Малюська.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Министерство юстиции Украины ввело дополнительную проверку подлинности для нотариусов и государственных регистраторов прав на недвижимое имущество.

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