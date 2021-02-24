Отмечается, что такие масштабные работы на воздухонагревателях выполняются раз на 20-25 лет.

До конца ноября 2021 года на меткомбинате "Азовсталь" группы "Метинвест" планируют завершить начатый в феврале капитальный ремонт двух воздухонагревателей доменных печей №3 и №4. Стоимость ремонта каждого из них - порядка 3,5 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Отмечается, что такие масштабные работы на воздухонагревателях выполняются раз на 20-25 лет.

Кроме того, как рассказали в компании, в доменном цехе "Азовстали" идет подготовка к капитальному ремонту воздухонагревателей №11 доменной печи №3 и №12 домны №4. Впереди - замена металлоконструкций и монтаж огнеупорной футеровки. Читайте также"Метинвест" в 2020 году начал выпуск высокопрочной стали по передовым технологиям

После окончания этих работ воздухонагреватели месяц будут находиться на разогреве.

В ходе ремонта увеличат площадь нагрева для повышения температуры горячего дутья на 20-30 градусов и сокращения расхода кокса. Как сообщили в "Метинвесте", на третьей доменной печи площадь нагрева уже увеличена на двух воздухонагревателях из пяти.

Во время ремонта воздухонагревателей их вывод из работы компенсируют путем подачи природного газа в доменный цех. Таким образом, отмечают в компании, удастся свести к минимуму влияние на объемы производства и расход кокса.

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Автор: УНИАН