В Польшу чаще всего едут жители украинских городов с населением до 50 тысяч человек.

Украинцы в Польше уже менее заинтересованы в сезонных работах и интересуются, где больше всего работы в Польше на долгий срок, а работодатели в стране все больше ищут высококвалифицированных работников из нашего государства.

Украинцы в Польше все чаще ищут вакансии, которые позволяют работать длительное время на одном месте, говорится в переданном УНИАН исследовании Международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"Согласно исследованию, 76% опрошенных украинцев уже работали в Польше, впервые приехала только четверть. Для сравнения, в 2018 году число впервые прибывших составляло около 37%. Кроме роста количества украинцев, которые повторно приехали в Польшу, увеличилось и количество тех, кто менял работу только 1-2 раза, они составляют 66%", - сказано в сообщении.

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Украинцев, которые меняли работу более трех раз, - 30%. 4% респондентов ответили, что меняли работу более 5 раз.

Ровно половина опрошенных (50%) проживает в Польше от года до трех лет. Менее года назад прибыло 42%, и только 8% обосновались более пяти лет назад.

По данным Gremi Personal, в Польшу чаще всего едут жители украинских городов с населением до 50 тысяч - 36%, количество тех, кто приехал из городов с населением от 50 до 100 тысяч, составляет 29%. От 100 до 500 тысяч - 18%, свыше 500 тысяч - 17%.

"Часть по-прежнему приезжают на сезонные работы, но их количество значительно уменьшилось за последние полтора года. Становится трендом внимательное, скрупулезное изучение вакансий, которые позволят работать на одном месте длительное время", - сказала директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

Кем работают украинцы в Польше

Подавляющее количество низкоквалифицированных рабочих трудоустраиваются на производстве мясной и рыбной продукции, в пекарнях, в заведениях питания, на складах, на производствах заморозки овощей и фруктов, на производствах компонентов электронной техники, изготовления строительных материалов и тому подобное.

При этом многие работодатели заинтересованы в трудоустройстве высококвалифицированных украинских работников некоторых профессий, и для них облегчается вопрос, как найти работу в Польше по специальности.

"В то же время украинцы становятся все более требовательными в поисках работы в Польше. К тому же, мы продолжаем наблюдать за изменениями трендов на рынке трудоустройства. Все больше в Польше ищут высококвалифицированных работников из Украины - сейчас среди популярных вакансий: директор по продажам, директор по подбору персонала, маркетинговый директор, бизнес-аналитик, инвестиционный аналитик, операционный директор. И этот перечень можно продолжать", - отметила Джоболда.

Где искать работу в Польше украинцам

Ранее в агентстве Gremi Personal назвали пять городов в Польше, которые больше всего нуждаются в украинских работниках, и столицы страны Варшавы в этом списке нет. Больше всего вакансий было в таких городах (воеводствах): Гданьск, Вроцлав, Катовице, Познань, Лодзь.

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