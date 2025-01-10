На портале ЕГР снова доступен ряд услуг, в частности, бесплатный поиск информации в реестре.

Министерство юстиции сообщило о возобновлении работы всех основных сервисов портала Единого государственного реестра (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что на портале снова доступны:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов админуслуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

"Специалисты ГП "Национальные информационные системы" совместно с кибердепартаментом СБУ, Государственная служба специальной связи и защиты информации и киберполиция продолжают работать над усилением защиты реестров, чтобы гарантировать вам стабильную работу сервисов", - говорится в сообщении.

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Кибератака на государственные реестры - последние новости

19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры за последнее время, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

Вчера, 9 января, была возобновлена работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

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