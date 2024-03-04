Для выполнения обещаний президента РФ надо на 130 миллиардов долларов, чем нынешний бюджет России.

Президент России Владимир Путин пообещал поднять уровень жизни своих соотечественников с помощью новых грандиозных планов на ближайшие шесть лет. Есть только одна большая проблема: его обещания не предусмотрены бюджетом.

Издание Business Insider пишет, что Путин пообещал улучшение жизни россиян во время своего ежегодного обращения к нации в четверг. Обещания Путина могут обойтись России на 130 миллиардов долларов дороже, чем ее текущий бюджет.

Самые крупные инвестиции, которые обещает Путин, включают 4,5 триллиона рублей, или 49 миллиардов долларов, на модернизацию общественной инфраструктуры и 1 триллион рублей на строительство и обновление существующих больниц.

Видео дня

Также планируется выделить 75 миллиардов рублей на повышение рождаемости и продолжительности жизни. В прошлом месяце Путин призвал россиян рожать больше детей, чтобы "выжить как этнос".

"Нам нужно постоянно работать над повышением качества жизни семей с детьми", - сказал Путин.

Неясно, откуда возьмутся дополнительные бюджетные средства. В пятницу Путин предложил внести изменения в налоговую систему, которые должны привести к увеличению налогов с высокодоходных физических и юридических лиц.

Российская экономика, как оказалось, сохраняет устойчивость в условиях масштабных санкций со стороны Запада. Война на Украине продолжается уже третий год.

Аналитики объясняют устойчивость российской экономики расходами на военные нужды, государственными субсидиями и большой глобально интегрированной экономикой. Тем не менее, после вторжения в Украину Россия два года испытывала дефицит бюджета.

Дмитрий Полевой, директор по инвестициям лондонской компании Astra Asset Management, сказал, что Россия может позволить себе дополнительные расходы, обещанные Путиным, - если только ее экономика не изменится к худшему.

"На первый взгляд, это не выглядит невозможным, хотя если экономическая ситуация окажется хуже, чем прогнозируют чиновники, это потребует поиска дополнительных источников финансирования", - заявил Полевой.

Война в Украине - последствия для России

Эксперты отметили, что перевод РФ на военные рельсы стал наиболее значительным краткосрочным влиянием войны на российскую экономику. Военные расходы сейчас составляют 7% ВВП.

Долгосрочные экономические последствия войны являются серьезными и потенциально тяжелыми. Во-первых, за последние 50 лет Россия потеряла экспортный рынок - продажи нефти и газа в Европу. Во-вторых еще до вторжения 2022 года российская экономика находилась в состоянии стагнации и остро нуждалась в инвестициях.

Издание CNN писало, что экономику РФ ждет мрачное будущее. Война деформирует экономику и высасывает ресурсы.

Вас также могут заинтересовать новости: