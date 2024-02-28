Война в Украине уничтожила позицию РФ как гаранта региональной безопасности.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину существенно изменило отношения страны-агрессора со странами постсоветского лагеря. В частности, общее влияние России на ближайших соседей снизилось.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, РФ почти наверняка продолжает рассматривать сохранение своего влияния в этих странах как приоритет внешней политики, имеющий решающее значение для внутренней безопасности и экономики.

В то же время потраченные на войну в Украине ресурсы и неспособность оккупантов достичь военного прорыва поставили под сомнение традиционную позицию России как гаранта региональной безопасности. Нарушение суверенитета Украины также повысило вероятность угрозы безопасности со стороны России. По данным британской разведки, спад экономики РФ и риск вторичных санкций усилили обеспокоенность относительно экономической зависимости от страны-агрессора.

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На фоне этой ситуации, постсоветские страны активизировали усилия по диверсификации своих экономических, политических отношений и отношений в области безопасности, чтобы уменьшить свою зависимость от России.

"Хотя Россия сохраняет значительное присутствие, как открытое, так и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей и задач почти наверняка значительно снизилась за последние два года", - подытожили в Минобороны Великобритании.

Война в Украине - последствия для России

По словам экспертов, перевод на военные рельсы стал наиболее значительным краткосрочным влиянием войны на российскую экономику. Военные расходы сейчас составляют 7% ВВП.

Долгосрочные экономические последствия войны являются серьезными и потенциально тяжелыми. Во-первых, за последние 50 лет Россия потеряла свой важнейший экспортный рынок - продажу нефти и газа в Европу.

Во-вторых еще до вторжения 2022 года российская экономика находилась в состоянии стагнации и остро нуждалась в инвестициях и повышении производительности.

CNN также писал, что экономику РФ ждет мрачное будущее. Война деформирует экономику и высасывает ресурсы.

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