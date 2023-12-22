Министр обороны Украины Рустем Умеров призывает французские компании совместно производить оружие в Украине. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в социальной сети Facebook по итогам встречи с делегацией сенаторов парламента Франции, посетивших Украину.
"Призвал французские оборонные компании совместно производить оружие в Украине", – отметил Умеров.
Министр обороны подчеркнул, что "Украина готова закупать вооружение у французских производителей напрямую".
Также Умеров благодарен народу Франции за всю поддержку, оказанную Украине.
Оружие для Украины
Как сообщал УНИАН, Франция намерена увеличить поставка боеприпасов для Вооруженных сил Украины в 2024 году.
Ранее Украина делала проплату на дополнительную закупку самоходных артиллерийских установок "Цезарь".