Также Украина заинтересована напрямую закупать вооружение у французских производителей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров призывает французские компании совместно производить оружие в Украине. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в социальной сети Facebook по итогам встречи с делегацией сенаторов парламента Франции, посетивших Украину.

"Призвал французские оборонные компании совместно производить оружие в Украине", – отметил Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что "Украина готова закупать вооружение у французских производителей напрямую".

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Также Умеров благодарен народу Франции за всю поддержку, оказанную Украине.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, Франция намерена увеличить поставка боеприпасов для Вооруженных сил Украины в 2024 году.

Ранее Украина делала проплату на дополнительную закупку самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

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