В ходе демонополизации спиртовой отрасли Фонд госимущества планирует пополнить госбюджет на сумму более 3 млрд гривен, одновременно создав надежный фундамент для развития спиртовой индустрии. При этом сумма поступлений от приватизации 25 заводов уже превысила 1,5 млрд гривен.

Об этом в статье для LB.ua пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский.

“Надо сказать, что спиртовая отрасль всегда ассоциировалась с теневым оборотом спирта, коррупцией и сверхприбылями.

В течение длительного времени во всём мире существовало только две страны с государственной монополией на изготовление спирта — Украина и Беларусь. Но судя по всему, власти всё устраивало. Монополия на производство спирта позволяла диктовать цену алкогольной продукции пренебрегая международным опытом”, - считает Скаршевский.

Ситуация начала меняться со стартом программы демонополизации рынка спирта и приватизации заводов по производству спирта. На рынке появляется конкуренция, а предприятия получают инвесторов, готовых обеспечивать их развитие.

“Сейчас проходит реализация первого этапа демонополизации имущества ГП “Укрспирт”, а именно приватизация неработающих мощностей госпредприятия. На данный момент Фонд госимущества уже продал 25 заводов компании. Крайний из них — Караванский спиртзавод в Харьковской области, приватизация которого пополнила бюджет 101 млн гривен. Стартовая цена выросла в 4,4 раза, что подтверждает высокий интерес инвесторов к таким объектам.

Об эффективной работе Фонда госимущества говорят цифры: за 2020-2021 гг. общие доходы от продажи спиртзаводов достигли 1,5 млрд гривен. Дальнейшая программа демонополизации и приватизации украинской спиртовой отрасли предусматривает реализацию 37 заводов государственного концерна “Укрспирт””, - отмечает эксперт.

Он отметил, что развитию индустрии и защите нового бизнеса способствует ограничение на импорт спирта в Украину, которые будут действовать до 1 июля 2024 года.

“Важной особенностью спиртовой отрасли является универсальность конечного продукта. Поэтому, это направление может быть интересным для многих компаний, работа которых так или иначе связана с использованием спирта . В частности это могут быть производители ликеро-водочной продукции, антисептиков, биоэтанола, фармацевтические или агрокомпании.

Всего же в ходе демонополизации спиртовой отрасли Фонд госимущества планирует пополнить госбюджет суммой более 3 млрд гривен. При этом, будет создан надежный фундамент для полноценной реанимации спиртовой индустрии”, - поделился Скаршевский.