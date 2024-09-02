Стратегия восстановления и развития малого и среднего бизнеса предусмотрена до 2027 года.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен упростить ведение хозяйственной деятельности и открытие бизнеса во время действия военного положения. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, субъекты хозяйствования будут приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности во время военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, ЦПАУ декларации без получения документов разрешительного характера, лицензий, получение которых предусматривает законодательство.

Эти декларации будут оставаться действующими во время военного положения и до конца календарного года, когда прекратили или отменили военное положение, но не менее трех месяцев со дня, когда оно было прекращено или отменено.

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В дополнение к этому, в период, когда действует военное положение, будут остановлены плановые проверки органов лицензирования относительно соблюдения требований законодательства в вопросах лицензирования.

Бизнес в Украине - последние новости

В июле сообщалось, что в Украине за первое полугодие этого года наблюдали существенное увеличение количества закрытых ФЛП и компаний, если сравнивать с прошлогодними показателями. Всего за первое полугодие в стране было закрыто почти 92 тысяч ФЛП. Больше всего за этот период было закрыто в мае и январе.

Среди причин такой динамики эксперты называют, в частности, перебои в электроснабжении. Другие акцентируют внимание на отложенном приведении юридического статуса многих предприятий к фактическому положению дел.

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