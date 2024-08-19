Темпы роста бизнеса в Украине резко замедлились, - опрос

Сами предприниматели объясняют замедление проблемами с электричеством, вопросами безопасности и нехваткой рабочей силы.

Украинские предприниматели сообщили о падении темпов производства, а также снижении ожиданий в перспективе шести месяцев. Соответствующие данные по результатам проведенного в июле опроса приводит Институт экономических исследований и политических консультаций.

В частности, уменьшилось количество предприятий, которые могут похвастаться стопроцентной загруженностью производственных мощностей - снижение составило с 20% в июне до 11% в прошлом месяце.

Также в июле произошли некоторые изменения в рейтинге препятствий для ведения бизнеса. Главным из них (78%) называют перебои с поставками электроэнергии.

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В то же время, больше предприятий заявили об опасности для работы - этот показатель увеличился с 54% в июне до 58% в прошлом месяце.

Также в тройке главных проблем оказался недостаток рабочей силы - об этом сейчас говорит каждый второй бизнес. Последнее связывают с призывом и выездом сотрудников.

"Это препятствие поменялась местами с ростом цен на сырье, материалы и товары", - говорится в исследовании.

В опросе New Monthly Enterprises Survey от Института экономических исследований и политических консультаций принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, которые находятся в 21 из 27 областей нашей страны.

Бизнес в Украине - последние новости

Напомним, ранее председатель совета компании Arricano Real Estate Plc (работает в сфере коммерческой недвижимости) Маргус Курм заявил, что в Украине не работает правило, по которому представители бизнеса могут решить любые вопросы в правовом поле.

В то же время, по словам Министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенни Шульце, Украина, несмотря на активные боевые действия, остается привлекательной для ведения бизнеса.

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