Ремонт позволяет Москве сохранить доступ к рынку зимой.

Верфи стран Европейского союза ремонтируют российские танкеры ледового класса. Это позволяет Москве продолжать транспортировку газа через Арктику, несмотря на западные санкции.

Издание Financial Times пишет, что без технического обслуживания, которое обеспечивают верфи Damen в французском Бресте и Fayard A/S в Дании, российскому заводу "Ямал СПГ" было бы трудно выйти на важнейшие рынки зимой, когда цены на газ в северном полушарии достигают максимума. Эти две верфи обслужили 14 из 15 специализированных танкеров Arc7. Некоторые суда заходили в порты несколько раз.

"Если бы эти две верфи оказались под запретом, это поставило бы под вопрос все логистические операции", - сказал Мальте Гумперт, специалист по арктическим перевозкам из High North News. "Они могли бы получить услуги в другом месте, но это означало бы отклонение от маршрута".

Видео дня

Восемь танкеров зашли в Damen, а Fayard обслужил девять после полномасштабного вторжения России в Украину. Большинство судов принадлежат энергетическим и судоходным компаниям, включая греческую Dynagas и канадскую Teekay.

Damen подтвердила, что отремонтировала "несколько судов, участвующих в транспортировке российского СПГ", но добавила, что это было сделано "в строгом соответствии с европейским законодательством о санкциях" и что она "не участвовала в выборе грузов, осуществляемом судоходными компаниями, эксплуатирующими эти суда".

"В ближайший период ремонт этих судов, перевозящих СПГ, не планируется", - говорится в сообщении.

Деятельность судов и верфей не подпадает под санкции из-за ограничений на транспортировку энергоносителей и потому, что они не под российским флагом, а специализированные танкеры не смогли бы распределять свой груз без технической экспертизы и обслуживания на европейских верфях.

Единственный танкер, который не заходил ни на одну из двух верфей, - это судно Christophe de Margerie, принадлежащее попавшей под санкции российской судоходной компании "Совкомфлот". Отсутствие доступа к ремонтным верфям в Европе вывело его из строя на шесть месяцев, что демонстрирует зависимость Arc7 от Европы.

По словам одного из европейских судостроителей, французские и датские верфи, имеющие сухие доки, достаточно большие для таких танкеров, "единственные, кто способен обслуживать Arc7s и в то же время расположен в нужном месте".

По данным OIES, в 2023 году "Ямал СПГ" экспортировал в Европу 20,9 млрд кубометров, из которых около четверти было отправлено за пределы блока. Поставки с Ямала составили около 85-90% российского импорта СПГ в ЕС.

Арктик СПГ 2 и санкции - последние новости

Завод "Арктик СПГ 2" начал производство в декабре 2023 года, но санкции США задержали экспорт на несколько месяцев. Завод начал поставки в августе 2024 года с помощью судов "теневого флота", который используется для обхода ограничений.

В конце сентября стало известно, что с 15 октября ледовый покров в восточной части Арктики закроет проход для судов, не относящихся к ледовому классу до лета 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: