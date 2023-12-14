Премьер Швеции обеспокоен тем, как будет разворачиваться саммит в Брюсселе.

Неспособность ЕС договориться о финансовой и политической поддержке Украины на этой неделе станет опасным сигналом для США, где республиканцы выступают против увеличения финансирования Киева, предупредил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон накануне саммита в Брюсселе, пишет Financial Times.

Он выразил обеспокоенность тем, какой сигнал европейские союзники пошлют Вашингтону, если не договорятся о 50 миллиардах евро помощи и начале переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа демонстрирует признаки раскола, это является сигналом для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами продолжаем поддерживать Украину", – заявил Кристерссон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Премьер Швеции также отметил, что он "обеспокоен" тем, как будет разворачиваться саммит 14-15 декабря.

В Осло Зеленский предупредил, что если Украина не получит "зеленый свет" от ЕС как по финансированию, так и по переговорам о вступлении, это будет означать, что президент России Владимир Путин "наложил вето на это решение".

Лидеры стран Северной Европы поддержали Кристерссона. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявила, что сейчас не время "уставать", поскольку конфликт достиг "критической точки" с наступлением зимы.

Швеция и Дания 14 декабря предложат новую двустороннюю поддержку Украины, после того как Финляндия взяла на себя обязательство удвоить заказ боеприпасов как для себя, так и для Украины до 2030-х годов.

"Швеция имеет собственные проблемы с Орбаном, который вслед за Турцией не желает ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Некоторые скандинавские дипломаты обеспокоены тем, что Орбана могут ободрить уступки, которые ЕС предлагает ему в отношении Украины, и что он может попытаться получить больше от НАТО, даже если Турция ратифицирует членство Швеции в альянсе", – пишет издание.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

14-15 декабря в Брюсселе пройдет исторический саммит ЕС (заседание Европейского совета), в ходе которого блок решит, начинать ли переговоры с Украиной о членстве.

Большинство стран поддерживают старт переговоров. Так, президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС будет одобрено.

Раньше с такой позицией выступил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он надеется на начало переговоров о расширении Евросоюза до окончания шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС 31 декабря.

В то же время глава венгерского правительства Виктор Орбан перед началом саммита отметил, что Украина не выполнила условия для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз.

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