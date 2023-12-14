Премьер-министр Венгрии отмечает, что Украина не выполнила 3 из 7 рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не выполнила условия для открытия переговоров о вступление в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Орбан сказал журналистам перед началом саммита лидеров Евросоюза (заседания Европейского совета) в Брюсселе.

"Расширение - это не теоретический вопрос. Расширение - это юридически детализированный процесс, основанный на заслугах и имеющий условия. Мы установили семь предпосылок. И даже по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены. Поэтому, сейчас нет оснований вести переговоры о членстве Украины. И мы не собираемся вести переговоры", – подчеркнул Орбан.

По его словам, условия были установлены не Венгрией, а Еврокомиссией.

При этом, он выражает собственную оценку, что Украина не выполнила больше, чем три условия.

"Но даже если есть три невыполненных - достаточно сказать: Ребята, если вы не выполнили условия - нет шансов для начала переговоров", - подчеркнул Орбан.

Также у него спросили, поддержит ли он сегодня одобрение выделения 50 млрд евро для Украины на период 2024-2027 годов.

"В краткосрочной перспективе средства для Украины уже есть в бюджете. Если вы бы хотели предоставить большую сумму средств и на долгосрочную перспективу - мы должны найти средства вне бюджета, и мы это поддерживаем", - сказал Орбан.

Он считает, что время не давит, чтобы принимать решение о средствах на долгосрочную перспективу.

Также, он утверждает, что Венгрия не связывает любые венгерские вопросы с украинскими.

Путь Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявляет, что работает день и ночь для одобрения положительного решения об открытии переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

По данным СМИ, Европейский Союз может отложить запланированное начало переговоров о вступлении Украины до марта следующего года из-за непримиримой позиции Венгрии.

Действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет антиукраинскую политику. Орбан неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также против выделения финансовой помощи нашей стране.

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