Налоговая уточнила информацию за август 2021 года по состоянию на 2.09.

По итогам первого полугодия 2021 года акцизный налог на алкоголь не дал существенного увеличения пополнений госбюджета.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

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"По акцизному налогу на алкоголь по результатам августа радоваться нечему. Роста год к году нет. Понятно, что наша радость по поводу 15% роста в июле была преждевременной. Тренд не подтвердился", - отметил Гетманцев.

Он также отметил, что вопросы к работе ГНС и теперь уже БЭБ остались.

"К ГФС вопросов больше нет. Апдейт. В ответ на мою публикацию налоговая уточнила информацию за август 2021 года по состоянию на 2.09. Плательщики заплатили деньги в последний день августа, вероятно прощаясь с летом.

Все не так плохо, отчисления год к году выросли на 8,5% или на 44,3 млн. грн", - заявил Гетманцев.

Повышение акциза:

Ранее Гетманцев заявлял, что повышение акциза на алкогольную продукцию целесообразно только после выведения рынка алкоголя из тени.

Автор: Елена Коваленко