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Зеленский подписал закон об оборонных закупках

08:30, 13 августа 2020
Разное
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Закон предполагает усиление контроля за осуществлением закупок / Фото president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Что даст принятие закона

Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенности осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Законом также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

"Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов", - говорится в сообщении.

Контроль за осуществлением закупок

Отмечается, что документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами - с другой.

Хронология событий

  • Верховная Рада 15 июля 2015 года внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно введения уголовной ответственности за производство и продажу некачественной военной продукции.
  • В 2016 году Рада ввела уголовную ответственность за некачественную военную продукцию
  • 4 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции
  • В декабре 2019 года парламент принял проект закона об оборонных закупках в первом чтении.
  • В июле 2020 года Рада приняла закон об оборонных закупках.

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