Также она должна перечислить в государственный бюджет 20 млн грн штрафа и сделать донат на ВСУ.

Бывший народный депутат Ирина Кормышкина признана виновной в незаконном обогащении, но тюремное заключение ей не грозит. Суд ограничился финансовым наказанием для нее.

Как сообщает в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура, решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) экс-нардеп и ее муж признаны виновными по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины - недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Хотя имена фигурантов прямо не называются, по обстоятельствам дела понятно, что речь идет об Ирине Кормышкиной, которая сложила депутатский мандат в феврале, и ее муже Юрии.

"Приговором суда бывшему народному депутату назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тыс. грн), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года", - сообщает САП.

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Ее мужу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 68 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.

"Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанных лиц от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 2 года", - отмечает САП.

Кормышкина должна перечислить в государственный бюджет 20 млн грн. Кроме того, вместе с мужем должны перечислить 2 млн грн на нужды ВСУ.

Дело супругов Кормышкиных

Как сообщал УНИАН, бывший народный депутат Украины Ирина Кормышкина признала свою вину еще на стадии досудебного расследования.

Еще в феврале 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности - Кормышкиной и ее мужа.

У нее были поручители - лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

25 февраля 2025 года Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной, она сама написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Кормышкина избиралась в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 116. Также она была членом комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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