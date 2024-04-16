Компания также анонсировала три новых отделения.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое четвертое отделение в Чехии. Как сообщает пресс-служба компании, отделение Nova Post работает в городе Либерец по адресу Dr. M. Horákové 11/76 с понедельника по субботу. Срок доставки - от 5 рабочих дней.

"Либерец стал третьим чешским городом, где компания открыла собственное отделение Nova Post. В отделении можно отправить и получить посылки весом до 30 кг", - говорится в сообщении.

Стоимость доставки из Украины в Чехию

Документы до 1 кг - 500 грн;

посылки до 2 кг - 550 грн;

посылки до 10 кг - 850 грн;

посылки до 30 кг - 1800 грн.

Кроме того, украинцы могут заказать доставку курьером Nova Post до 200 кг из Украины на любой адрес в Либерце. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправлений до 30 кг, или +250 грн за каждые 100 кг.

Видео дня

"В этом году мы планируем открыть отделения в городах Пльзень, Острава и Ческе Будейовице, а также увеличить количество пунктов выдачи посылок, чтобы стать к клиенту еще ближе", - отметил СЕО Nova Post в Чехии Андрей Артеменко.

"Новая почта" в Европе - что известно

"Новая почта" уже открыла 89 отделений в Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Венгрии и Молдове.

1 декабря 2023 года "Новая почта" открыла третье отделение Nova Post в Чехии - городе Брно.

В конце 2023 года компания открыла первое отделение в Италии - в городе Милан.

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