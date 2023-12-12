Это уже одиннадцатая европейская страна, где заработала Nova Post.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое первое отделение в Италии – в городе Милан. Как сообщает пресс-служба компании, отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол с Via Augusto Anfossi,2).

Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Срок доставки из Украины в Италию - от 5 дней.

Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:

Видео дня

документы - 21 евро;

посылки до 2 кг – 22 евро;

посылки до 10 кг – 27 евро;

посылки до 30 кг – 45 евро;

грузы от 30 до 100 кг – 1.7 евро за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьером на любой адрес по всей Италии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправлений до 30 кг или +10 евро за каждые 100 кг.

В "Новой почте" отметили, что компания уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.

"Новая почта" в Европе - что известно

В ноябре компания открыла свой первый филиал Nova Post в Венгрии и запустила там свою курьерскую доставку.

Позже "Новая почта" открыла уже второе отделение Nova Post в Румынии - в городе Брашов. Также до конца года компания планирует открыть еще одно отделение в румынском городе Констанца.

1 декабря "Новая почта" открыла третье отделение Nova Post в Чехии - городе Брно.

Вас также могут заинтересовать новости: