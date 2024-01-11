Рассказываем, как отправлять вещи по Новой почте так, чтобы вам не отказали в доставке.

Новая почта - удобный и быстрый перевозчик, с помощью которого можно отправить практически любой груз. Однако даже у этого современного оператора есть свои запреты - УНИАН выяснил, можно ли отправлять алкоголь по Новой почте, а также какие продукты и вещи попали под запрет.

Какие продукты можно отправлять по Новой Почте, а какие нельзя

На официальном сайте перевозчика есть информация о том, какие продукты нельзяотправлять Новой почтой. К ним относятся продукты питания, которые требуют специального температурного режима или со сроком годности до 5 суток (сроки хранения должны быть указаны на упаковке), охлажденные или замороженные продукты, молочные продукты.

Также есть сведения, какие продукты можно отправлять по Новой почте - это овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые упакованы в соответствии со стандартами упаковки Новой почты, не несут рисков испачкать другие отправления. Также они не должны быть произведены в местности, где объявлен режим карантина. Упаковка разрешенных продуктов - обязательно транспортная.

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То есть, если вы переживаете, можно ли отправлять консервацию Новой почтой, запомните - любые стеклянные и жестяные банки перевозчик доставит по адресу, но только если они будут упакованы надлежащим образом (стекло не должно разбиться), а жестянки - без признаков повреждения целостности емкости.

Можно ли отправлять сигареты Новой почтой и что делать с алкоголем

Что касается того, можно ли отправлять алкоголь по Новой почте, в этом случае работает правило - к отправке примут только напиток с содержанием спирта до 70% в стеклянной и другой таре емкостью не более 5 л. Сигареты, согласно правилам, отправлять нельзя, как и табак в любом виде - например, для самокруток.

Можно ли отправлять лекарства Новой почтой по Украине

Официальные представители компании перечислили, что можно отправлять Новой почтой по Украине, если речь заходит о медикаментах. Допускается отправка посылки, если в ней:

медицинские изделия, биологически активные добавки\диетические средства,

косметические средства, которые заказываются клиентами онлайн в аптеках\аптечных супермаркетах;

препараты, которые не относятся к лекарственным средствам и не требуют специальных температурных условий;

биологический материал человека в форме мазка (в том числе из ротовой полости);

медицинские, антисептические, дезинфицирующие и моющие средства с содержанием спирта до 70 % включая пластиковую и металлическую тару емкостью не больше 10 л.

Категорически запрещена отправка следующих предметов, если это:

лекарственные средства, которые нуждаются в особых условиях хранения и перевозки (в том числе перекись водорода), этиловый спирт, ветеринарные иммунобиологические средства;

психотропные вещества и прекурсоры, включенные Комитетом по контролю за наркотиками при Минздраве в список наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, что подлежат специальному контролю в соответствии с законодательством Украины.

Вы должны понимать, что можно передавать Новой почтой по Украине любые необходимые препараты, кроме тех, которые попали в запрещенный список. Запомните его, иначе посылку у вас не примут.

Что нельзя отправлять по Новой почте еще - перечень

После того как мы разобрались, какие правила устанавливает Новая почта по отношению к лекарствам, продуктам и спиртным напиткам, выясним и условия относительно других товаров.

Интересно, что с помощью этого перевозчика не получится передать национальную и иностранную валюту, а также ценные бумаги. Исключение - нумизматические монеты и их коллекции.

Запрещено отправлять огнестрельное оружие всех видов, а также:

основные части оружия, устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными своими свойствами металлическими снарядами несмертельного действия, и патроны к ним;

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.);

боевые припасы;

средства инициирования взрыва;

взрывчатые вещества или взрывные устройства;

легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, если другое не предусмотрено законодательством.

Полный список разрешенных и запрещенных предметов можно прочитать на официальном сайте Новой почты.

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