Средства от продажи новой марки пойдут на приобретение морского дрона для защиты украинцев.

Сегодня, 30 июня, в годовщину освобождения острова Змеиный акционерное общество "Укрпочта" вводит в обращение благотворительную почтовую марку "Главное управление разведки Министерства обороны Украины".

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, погашение специальным штемпелем "Первый день" пройдет 30 июня в городе Киеве. В этот же день спецгашения пройдут во всех регионах нашей страны. Штемпели АР Крым и города Севастополя прикреплены к Киеву.

Отмечается, что почтовый выпуск является благотворительным. Средства от продажи новой марки пойдут на приобретение морского дрона, который защитит украинцев от российских ракет, запущенных с вражеских кораблей.

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Тираж почтовой марки равен 1 млн. 75 тыс. экземпляров. Номинал марки-F (23 грн) + 7,00 грн благотворительный взнос. Количество марок в листе – 5+1 купон. К марке выпущен конверт "первый день", немаркированный художественный конверт и художественную карточку.

Где купить марки

Почтовые наборы "Главное управление разведки Министерства обороны Украины "можно приобрести в отделениях "Укрпочты" по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon.

Кроме того, почтовый оператор совместно с ГУР МО разработали тематический мерч: футболки "KOSHARA GUNTER" с котом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и "Лягушачье озеро", стикерпак, термобутылка, сумка-шопер и коврик для компьютерной мышки. Данную линейку товаров можно приобрести онлайн или в почтамтах областных центров.

Марки "Укрпочты" - последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2023 года был выпущен в обращение почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Наступательная гвардия". В данном почтовом наборе были "Честь. Мужество. Закон" - Нацгвардия, "Служить и защищать"– Нацполиция и "Безопасность границы - могущество государства" - Госпогранслужба.

Также 1 июня "Укрпочтой" был выпущен благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей. С каждого маркового листа 40 гривень пошли на благотворительность, а именно на помощь детским домам и детям, потерявшим родителей.

Кроме того, 16 июня "Укрпочта" получила победу в премии "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

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