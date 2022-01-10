Похоже, Геннадий Корбан решил взяться за старое с применением лучших традиций рейдерских схем, которые, по его заявлениям, он оставил в прошлом, — подачи исков и вынесения сомнительных решений в новогодние праздники.

Как нам стало известно, в лучших традициях прошлых успехов, в канун нового года в Хозяйственный суд г. Киева был подан обеспечительный иск, согласно которому истец просит суд запретить использование торговых марок Цитрус. Иск был подан 30.12 и О чудо! 4.01 судья движимый заботой о правосудии уже вынес решение, с которым бегают по всем инстанциям частные исполнители.

Данный иск мы считаем никчемным по следующим основаниям:

  • Компания, на которую был подан данный иск — не входит в группу компаний Цитрус;
  • Группа компаний Цитрус не использует торговые марки, которые фигурируют в  вышеуказанном иске;
  • Скорость вынесения решения позволяет задуматься о том, что судью ввели в заблуждение, поскольку ответчик не был уведомлен о рассмотрении дела, не присутствовал в заседании и не смог донести судье свою позицию;
  • Частные исполнители, которые так устремились исполнять решение суда, не имеют полномочий на такое исполнение.

Также, в очередной раз заявляем, что согласно решению суда Геннадий Корбан не является собственником 50% доли ЗТ-Инвест. 

Цитрус никогда не являлся Акционерным обществом. О каких Акционерах идет речь?

Кроме того, торговая марка, которую гражданин Корбан прикрепил к своему посту не является спорной и принадлежит совершенно иной компании на законных основаниях.

Изложенные выше факты позволяют нам быть уверенными в никчемности этого шума в СМИ. 

Поэтому, Цитрус:

  • В настоящий момент, подал необходимые процессуальные документы для обжалования этой Новогодней Ухвалы;
  • На незаконные действия исполнителей подал жалобы в правоохранительные органы, а также в министерство юстиции Украины.

Спешим сообщить всем нашим клиентам и партнерам, что компания Цитрус работает в обычном режиме как offline, так и online. 

Поводов для беспокойства нет!

Согласитесь, какое Рождество без Гринча?)