Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2021 года составлял 31% от объема официального ВВП.

Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2021 года составил 31% ВВП.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в январе-сентябре 2021 года составлял 31% от объема официального ВВП, что на 1 процентный пункт меньше показателя соответствующего периода 2020 года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что незначительное уменьшение уровня теневой экономики произошло на фоне адаптации субъектов хозяйствования к деятельности в условиях непрогнозируемых во времени карантинных ограничений.

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Это подтверждается проявленными предприятиями оптимистичными настроениями в деловой активности, сохранением устойчивого потребительского и инвестиционного спроса в условиях действия "зеленого" уровня эпидемической опасности по всей территории страны и, как следствие, улучшением в отчетном периоде по сравнению с январем-сентябрем 2020 года финансовых результатов деятельности предприятий на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

Теневые операции в Украине:

В феврале 2020 года Национальный банк со ссылкой на исследование компании Ernst & Young заявил, что теневые операции в Украине составляют 23,8% от официального ВВП, или 846 млрд грн.

17 сентября 2021 года в Минэкономики озвучили реальные масштабы теневой экономики.

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что теневые операции в Украине составляют половину от официального ВВП, потому что только 40% сделок от общего объема потребления проводятся через фискальные аппараты.