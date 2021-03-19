Украинские экспортеры столкнулись с осложнениями при поставке своих товаров на китайский рынок - таким образом Пекин подает Киеву первые сигналы экономического характера в ответ на действия украинских властей по национализации "Мотор Сич", принадлежащей акционерам из КНР.

Об этом рассказал политолог Руслан Бортник и предупредил, что для Украины конфликт со своим крупнейшим торговым партнером с годовым товарооборотом в размере около $ 15 млрд подобен экономическому самоубийству. А риск признания Китаем Крыма за Россией окажется не таким уж страшным на фоне разрушительных последствий для украинской экономики.

"Представим, что мы начинаем вводить санкции в отношении Китая, а он отказывается от нашей продукции сельского хозяйства. [Китай санкции] уже вводит, де-факто. Мои друзья-бизнесмены, которые работают с Китаем, говорят, что очень сложно стало получать сертификацию на продукты сельского хозяйства, прежде всего - на зерновые", - рассказал политолог.

Руслан Бортник отметил, что таким образом КНР дает понять, как может поступить с Украиной. Ранее с аналогичными негласными ограничениями столкнулась Австралия: КНР не вводила официальных санкций, но органы государственного регулирования сделали все возможное, чтобы создать максимум препятствий для австралийских поставок на рынок КНР.

Это стало последствием того, что Австралия несколько лет зеркально повторяла действия США против КНР: запрет компании Huawei на участие в развитии сетей 5G на своей территории, поддерживала вашингтонскую критику китайских властей по поводу "чувствительных" территорий КНР, а в 2020 году австралийские политики совсем погорячились и в мае 2020 года инициировали международное расследование об источнике происхождения коронавирусной инфекции COVID-19 - фактически, обвинив КНР в глобальной диверсии.

Последствия оказались разрушительными для экономики Австралии: "Ответ Китая не заставил себя долго ждать: Пекин разворачивает спектр официальных и неформальных экономических мер против товарных поставок из Австралии. Среди них - усложнение таможенных процедур и пересмотр таможенных тарифов, рекомендации китайским компаниям сократить импорт товаров из Австралии, сократить сотрудничество в ряде других отраслей. Ограничения коснулись от поставок лобстеров до руды. Эффект "майских инициатив Пекина" также не заставил себя долго ждать: миллиардные потери австралийских экспортеров, а стране грозит утрата до 6% ВВП только из-за ограничений в торговле со стороны КНР. Экономика Австралии очень похожа на украинскую: сравнительно небольшая численность населения и небольшой внутренний рынок, соответственно, сильная зависимость от экспорта, да еще и сырьевого. Быстро найти альтернативу китайскому рынку в условиях сужающегося глобального спроса не получится. А на китайский рынок вместо австралийцев моментально выстроились очереди желающих занять высвобождающиеся ниши - проблем с замещением у Китая не возникло", - описал в подробностях этот кейс Андрей Пилипенко, член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба.

Канберра пыталась пригрозить Китаю разбирательствами в ВТО, но это смехотворный аргумент - тарифные разбирательства могут длиться годами без гарантии успеха. А представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, который несколько раз комментировал и украино-китайский кейс "Мотор Сич", просто призвал Австралию "принять необходимые меры" и "исправить ошибки, совершенные по отношению к китайским предприятиям".

Впоследствии Австралия несмотря на натянутые отношения с Пекином присоединилась к его инициативе ВРЭП - крупнейшему на планете торговому союзу 15-ти стран азиатско-тихоокеанского региона, представляющему треть мировой экономики, треть населения планеты и треть глобального товарооборота. Украинские аграрии и поставщики железорудного сырья в последние годы расширили свое присутствие на рынке КНР в том числе благодаря безрассудству Канберры в отношениях с Пекином. Как известно, украинский экспорт в Поднебесную взлетел в ушедшем 2020 году в два раза, превысив $ 7 млрд - это почти 15% всего украинского экспорта.

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Автор: Иван Бойко