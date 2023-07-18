Инициатива реставрации лагеря, его обновления и постепенного преобразования в санаторную базу Винницкого медуниверситета принадлежит исполняющей обязанности ректора ВНМУ - профессору-хирургу Виктории Петрушенко, отметила директор "Сокольца".

Несколько сотен студентов Винницкого национального медицинского университета отправились в обновленный оздоровительный лагерь "Соколец" в Немировском районе.

Директор оздоровительного лагеря ВНМУ "Соколец" Галина Филипишена:

"Нечто подобное происходит в "Сокольце" впервые. Инициатива реставрации оздоровительного лагеря, его обновления и постепенного преобразования в санаторную базу Винницкого медуниверситета принадлежит исполняющей обязанности ректора ВНМУ - профессору-хирургу Виктории Петрушенко. Именно Петрушенко несколько месяцев контролировала подготовку мероприятий, сама составляла их план, акцентировала не только на образовательно-медицинской, но и на патриотической подготовке студентов".

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Сама и.о. ректора ВНМУ Виктория Петрушенко отметила:

"Сразу после назначения (это был январь), я начала проверять состояние университетского имущества. Речь шла в том числе об оздоровительных и санаторно-курортных комплексах. Все они достались нам в крайне плохом состоянии... Несмотря на все трудности, администрация университета приняла вызов. Я начала работать над тем, чтобы привести территорию лагеря и домики в адекватное бытовое состояние, создать безопасные условия для учебно-реабилитационной и оздоровительной деятельности базы. Конечно, работы в "Сокольце" еще очень много. Главное - мы сумели "запустить" сюда первые группы студентов для оздоровления, спортивной и интенсивной медицинской подготовки".

Профсоюзный лагерь "Соколец" находится в собственности ВНМУ с 2019 года. Эти все годы стоял заброшенный, его готовили к перепродаже. Местные жители говорят, что там хотели строить отель.

Но ситуацию изменила исполняющая обязанности ректора ВНМУ им. Н.И. Пирогова Виктория Петрушенко. После назначения на должность начала реконструкционные работы в "Сокольце". В дальнейшем оздоровительный лагерь станет местом подготовки реабилитологов, ориентированных на помощь ветеранам Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.