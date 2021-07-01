В Закарпатской области построили 720 метров подпорной стенки на трассе от Мукачево до Рахова. Эта конструкция поможет защитить дорогу от оползней, что является привычным явлением в этом регионе.

Подробности рассказала пресс-служба Укравтодора.

Полная длина конструкции, которую устанавливают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", составит 826 метров.

"Возводим ее между селами Луг и Деловое. Уже построено 720 метров. Продолжаем бетонировать остальную часть сооружения. На участке км 143+074 – км 143+900 дорога достаточно узкая, поэтому, кроме защитной функции, строительство подпорной стены даст возможность расширить дорогу", - говорят в Укравтодоре.

В целом Закарпатская область является рекордсменом по количеству и масштабам таких защитных конструкций. Только на маршруте Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов уже устроили более двух километров подпорных стенок.

В частности, в прошлом году здесь установили самую длинную низовую стенку в Украине: ее длина составляет 1,6 км, а высота - 4-5 м.

Дорога Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов соединяет три области и выходит к границам двух стран ЕС, поэтому является чрезвычайно важной для региона. В прошлом году по президентской программе отремонтировали почти 160 км трассы.

Как сообщал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который координирует "Большую стройку", в этом году по инфраструктурной программе Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 искусственных конструкций.

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Автор: Иван Бойко