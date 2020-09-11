За неделю работы коммунального предприятия "Волыньприродресурс" было добыто более 100 кг янтаря.
Об этом рассказал председатель политической партии "За будущее" Игорь Палица в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.
По его словам, деньги за добытый "солнечный камень" пойдут в бюджет Волынской области.
"Всего неделя прошла от того, как "Волыньприродресурс" зашел на участок наконец через три года получения лицензии. "Волыньприродресурс" - предприятие, которое принадлежит Волынскому областному совету, то есть, всем волынянам... Янтарь стоит три тысячи долларов за килограмм на внешних рынках. За неделю добыто более 100 кг этих камней. Эти деньги пойдут в бюджет Волынского областного совета, в бюджет области", - отметил он.
В то же время он отметил, что сейчас в Ровенской и Житомирской областях продолжается незаконная добыча янтаря.
"Об этом знают и руководители ОГА, и новые руководители СБУ", - добавил он.
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