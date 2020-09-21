Минцифры внедрило уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту строительства все разрешительные документы.

Министерство цифровой трансформации открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

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«Открываем данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в сфере градостроительства Украины», - написал он.

В частности, Федоров сообщил, что Минцифры расширило перечень полей для заполнения, которые до этого были только на бумаге; улучшило защиту информации от незаконных изменений; внедрило уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту строительства все разрешительные документы, а также сделало доступными онлайн координаты точного месторасположения объекта.

Хронология событий

В июле Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства, целью которого является улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере строительства.

Также в июле премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в этом году завершить реформу в сфере градостроительства и ликвидировать теневые схемы в данной отрасли.

По состоянию на 3 сентября 2020 года 90% украинцев поддерживали обновление и строительство дорог, школ и садиков в рамках президентской программы «Большая стройка».

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Автор: Павел Степанец