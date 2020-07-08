Пользователи Microsoft из 62 стран стали жертвами фишинга

В Microsoft сравнили масштаб атаки с пандемией.

Пользователи Microsoft стали жертвами масштабной фишинговой кампании, во время которой были совершены вредоносные рассылки в 62 странах.

Об этом сообщается в блоге Microsoft.

В Microsoft сравнили масштаб атаки с пандемией. Злоумышленники нацелились на лидеров бизнеса в различных отраслях, пытаясь взломать учетные записи, украсть информацию и перенаправить электронные переводы.

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За одну неделю миллионы пользователей Microsoft Office 365 были подвергнуты хакерским атакам.

Фишинговые атаки выполнялись хакерами, которые выдавали себя за работодателей и других доверенных отправителей в электронных письмах, отправляемых пользователям Office 365. В сообщениях содержались вложения, которые во время клика на них предлагали пользователям предоставить доступ к веб-приложению. Приложения были фейковыми и предоставляли киберпреступникам доступ к учетным записям пользователей Office 365. "Преступники пытались получить доступ к электронной почте клиента, спискам контактов, конфиденциальным документам и другой ценной информации", - сообщили в Microsoft.

В начале хакерской кампании вложения имели заголовки, относящиеся к стандартным бизнес-терминам, таким как "Отчет за 4 квартал - 19 декабря". Однако недавно хакеры возобновили свои попытки фишинга, используя имена вложений, связанных с пандемией, такие как "COVID-19 - Бонус".

Компания Microsoft смогла нарушить эту схему благодаря решению суда, которое позволило получить контроль над доменами, используемыми киберпреступниками, и предотвратить дальнейшие кибератаки.

Как сообщал УНИАН, в июне 2020 года компания Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.

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