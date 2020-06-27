Microsoft решила закрыть все свои розничные магазины

Все сотрудники компании, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать в офисах и удаленно.

Компания Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Компания, как ожидается, зарезервирует 450 миллионов долларов, или 0,05 доллара в расчете на акцию, в текущем четвертом финансовом квартале на списание и обесценение активов.

Компания временно остановила работу своих магазинов Microsoft Store в конце марта в связи с ограничениями, введенными через пандемию коронавірусної инфекции COVID-19.

В сообщении Microsoft говорится, что все ее сотрудники, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать в офисах компании и удаленно.

"Наши продажи выросли онлайн, поскольку портфель продукции был преобразован основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций", - сказал вице-президент Microsoft Corporate Дэвид Портер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

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