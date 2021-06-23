"Метинвест" уже внедрил производство DRI окатышей методом прямого восстановления на Центральном ГОКе.

В "Метинвесте" изучают вопрос строительства нового сталеплавильного производства, где будут использованы технологии прямого восстановления железа.

Это поможет группе существенно сократить выбросы углекислого газа, заявил гендиректор холдинга Юрий Рыженков. По его словам, для этого необходимо глобально менять техпроцессы.

Читайте такжеПик цен на руду и металлопродукцию пройден, на рынке началось снижение – гендиректор "Метинвеста"Рыженков рассказал, что компания сотрудничает с ведущими производителями оборудования для промышленности Рrimetals и Siemens для поиска эффективных решений по декарбонизации металлургического производства.

Одно из таких эффективных решений - прямое восстановление железа при выплавке стали. Это позволит отказаться от использования кокса и сократить выбросы СО2 практически в 2 раза.

"Метинвест" уже внедрил производство DRI окатышей методом прямого восстановления на Центральном ГОКе.

По словам Рыженкова, строительство нового завода мощностью 4,5 млн тонн стали в год может быть реализовано в течение 7-10 лет либо в Мариуполе, либо в Запорожье.

Также "Метинвест" изучает возможности использования водорода, возобновляемых источников энергии, переработки отходов в топливо для выплавки стали.

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Автор: Иван Бойко