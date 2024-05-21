Предприятия внесли залог в несколько миллионов гривень, подписали все договоры и направили их в АО "Укрзализныця", они были готовы купить это сырье.

Ни одно украинское металлургическое предприятие из тех, которые были признаны победителями ряда аукционов по продаже металлолома, не обращалось к АО "Укрзализныця" об их отмене.

Поэтому информация, которую начали распространять СМИ - якобы победители сами попросили УЗ отменить аукционы - не соответствует действительности. Наоборот: украинские металлурги очень заинтересованы в металлоломе происхождением из АО "Укрзализныця" и ждут возобновления продаж сырья, которые были остановлены осенью прошлого года. Об этом заявил Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром", комментируя отмену Укрзализныцей всех аукционов по продаже лома.

Он пояснил: в течение двух лет украинские металлургические заводы ждали решения АО "Укрзализныця" по этим замороженным аукционам. Предприятия внесли залог в несколько миллионов гривень, подписали все договоры и направили их в АО "Укрзализныця", они были готовы купить это сырье. Однако "Укрзализныця" отказалась отгружать лом.

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"Складывается парадоксальная ситуация: потребность металлургов в ломе растет, "Укрзализныця" может иметь дополнительный доход, но принимает антигосударственное решение по отмене уже проведенных аукционов. Действия руководства АО "Укрзализныця" понять трудно. Конечные потребители лома - украинские металлурги, и они готовы покупать сырье, ведь оно нам нужно для увеличения объемов производства продукции. Поэтому информация, что якобы сами металлургические заводы обратились к "Укрзализныце" по отмене аукционов, не соответствует действительности", - подчеркнул Каленков.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски.

На этой же неделе УЗ "Укрзализныця" отменила ряд довоенных аукционов по продаже металлолома, которые состоялись в начале февраля 2022 года. Было отменено 50 лотов по продаже сырья в объеме 33,8 тыс. т, на общую сумму почти 300 млн грн.