По данным платформы CoinGecko, стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации 10,5 млрд долларов.

Dogecoin, криптовалюта с изображением собаки сиба-ину, достигла рекордной отметки 8 февраля после того, как миллиардер Илон Маск, рэпер Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс написали об этом в Twitter.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеИлон Маск вернулся в Twitter и за считанные часы взвинтил цену на криптовалюту-мемСтоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации 10,5 млрд долларов.

По данным платформы CoinGecko, монета вошла в десятку криптовалют по рыночной стоимости.

Маск, самый богатый человек в мире, в последнее время несколько раз писал в Твиттере о Dogecoin.

Snoop Dogg прикрепил твит со словом "Snoop Doge".

Симмонс, участник американской рок-группы Kiss, рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы купили Dogecoin раньше.

Криптовалюта Dogecoin

Это валюта-мем, которая была создана в 2013 году. Валюта названа в честь интернет-мема Doge. Мем является фотографией собаки породы сиба-ину по кличке Кабос. Особенностью криптовалюты является быстрый период начального майнинга.

4 февраля 2021 года Илон Маск после перерыва в два дня вернулся в Twitter с сообщениями о криптовалюте-меме Dogecoin. За несколько часов цена на валюту выросла на 75%.

Все началось с того, что Маск поделился фотографией ракеты, которая летит на Луну, и после добавил твит с одним словом: «Doge». Потом он поделился мемом с самым известным эпизодом из мультфильма «Король Лев», и сделал еще несколько сообщений.

В итоге сообщения получили десятки тысяч ретвитов и привели к росту цены на Dogecoin.

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Автор: УНИАН