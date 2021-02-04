Первые после перерыва сообщения миллиардера получили десятки тысяч ретвитов.

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX, предприниматель Илон Маск после перерыва в два дня вернулся в Twitter с сообщениями о криптовалюте-меме Dogecoin.

Читайте такжеИлон Маск покидает TwitterКак пишет Independent, всего за несколько часов цена на валюту выросла на 75%.

Все началось с того, что Маск поделился фотографией ракеты, которая летит на Луну, и после добавил твит с одним словом: «Doge». Потом он поделился мемом с самым известным эпизодом из мультфильма «Король Лев», и сделал еще несколько сообщений.

«Dogecoin - это криптовалюта людей», - написал Маск.

В итоге сообщения получили десятки тысяч ретвитов и привели к росту цены на Dogecoin.

Криптовалюта Dogecoin

Это валюта-мем, которая была создана в 2013 году.

Валюта названа в честь интернет-мема Doge. Мем является фотографией собаки породы сиба-ину по кличке Кабос.

Особенностью криптовалюты является быстрый период начального майнинга.

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Автор: УНИАН