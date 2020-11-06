Согласно решению суда, задолженность предпринимателя Тараса Борщовского по кредиту от инвестиционного консорциума "Инвестохиллс Веста" и "Гелиос" в общем размере составила более 75 млн евро.

Львовский бизнесмен Тарас Барщовский, которого называют «королем сокового рынка Украины», вопреки решению суда полностью вывез оборудование со своего завода в Городке (село в Ровенской обл.) - одного из ключевых в структуре Группы T.B. Fruit, где производились соковый концентрат и соки ТМ Galicia.

Как сообщил представитель финансовой компании (кредитора) «Инвестохиллс Веста» Андрей Волков, пропажу активов обнаружил судебный исполнитель, который прибыл на завод компании в Городок в рамках исполнения судебного решения по делу о долгах Группы T.B. Fruit, но столкнулся с сопротивлением нанятой Барщовским охраны.

По словам Андрея Волкова, судебный представитель получил возможность попасть на территорию предприятия только после прибытия полиции, однако все оборудование уже было вывезено.

Представители компании «Инвестохиллс Веста», требующей взыскания долгов с бизнеса Барщовского, подозревают, что производственные линии и прочая техника были перемещены на другие площадки T.B. Fruit. «Одновременно с этим Тарас Барщовский переписал все свои активы на родственников и других третьих лиц», - рассказал Андрей Волков.

Он подчеркнул, что кредиторы «Инвестохиллс Веста» в дальнейшем будут обращать взыскание на залоговые активы Группы T.B. Fruit и всячески защищать свои права в рамках правового поля.

Андрей Волков напомнил, что 7 октября, во время разбирательства Верховным судом Украины, решения судов первой и апелляционной инстанций были отменены, а дело направлено на повторное рассмотрение. Таким образом, отмечает он, доводы ООО «ФК «Инвестохиллс Веста» относительно фиктивности правоотношений между ООО «Яблуневый Дар» и ООО «ТВ САД» были поддержаны Верховным судом.

ВСУ согласился, что заявления с кредиторскими требованиями следует обязательно рассматривать с применением принципов состязательности сторон в деле о банкротстве в сочетании с детальной проверкой оснований возникновения денежных требований кредиторов к должнику, их характера, размера и момента возникновения.

По мнению Андрея Волкова, в предыдущих инстанциях к подобным вопросам относились формально, что позволяло Барщовскому обеспечивать себе фиктивное банкротство и выдавать собственные компании за чужие. Верховный суд также признал такое банкротство фиктивным.

Кроме того, постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 28 сентября по делу №873/91/20 отказано Барщовской Светлане Степановне – супруге Барщовского Тараса Ярославича в удовлетворении заявления об отмене решения Постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации «Союз инвесторов Украины» от 12.03.2020 по делу №06/20. По состоянию на момент публикации постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.

Таким образом, согласно решению Третейского суда №06/20, Тарас Барщовский должен уплатить ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» задолженность по кредиту в общем размере: 75 232 556,73 евро. В соответствии с Законом Украины «О третейских судах» решение подлежит добровольному полному исполнению.

Тем не менее, по словам Андрея Волкова, Тарас Барщовский продолжает уклоняться от выполнения взятых на себя обязательств перед кредитором: в период рассмотрения и после принятия решения третейским судом он переоформил все свое имущество на родственников и связанных лиц.

Кроме того, по данным компании «Инвестохиллс Веста», Барщовский пытался повлиять на ход дела, воспользовавшись услугами заинтересованного арбитражного управляющего Надлонка А. И., нарушения которого по данному делу уже установлены, а ему, решением Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих, вынесен выговор.

Бизнесмен Тарас Барщовский не впервые использует схемы вывода средств. Ранее СМИ сообщали о махинациях по выводу из Украины миллионов евро через офшорные компании Francoso Corporation Limited и Petergrow Limited.

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Автор: УНИАН