Количество официальных безработных в Украине увеличилось в полтора раза

С начала карантина статус безработных получили 156 тысяч украинцев.

Количество зарегистрированных безработных в Украине на начало текущего месяца в годовом выражении выросло на 48%, и по состоянию на 4 мая превысило 456 тыс. человек.

Читайте такжеНынешняя модель карантина в Украине убивает экономику – эксперт

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

"По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тысячи человек, что почти на 148,5 тысячи, или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тысячи)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря упрощению условий регистрации и получения пособия по безработице в период карантина увеличилось количество украинцев, желающих воспользоваться услугами государственной службы занятости.

В частности, с начала действия карантина, с 12 марта, статус безработного получили почти 156 тысяч граждан Украины.

При этом количество вакансий на начало мая уменьшилось до 53 тысяч, что почти на 60% меньше, чем в мае прошлого года.

Как сообщал УНИАН, с 21 апреля в Украине размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривень до 1000 гривень.

Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 миллионов гривень для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.