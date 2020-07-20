На фоне пандемии акции производителей латексных перчаток обогнали Tesla

Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты

Акции производителя перчаток из Малайзии компании Supermax выросли на 1000%, ее компании-соотечественника Top Glove — на 389%.

С начала года они показали более высокие темпы роста, чем акции Tesla, которые подорожали на 259%, сообщает Bloomberg.

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Откуда спрос

Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты.

Для Малайзии такой рост стал беспрецедентным. В результате три ведущих производителя перчаток увеличили свою совокупную рыночную стоимость на $26 млрд. Сейчас каждый десятый доллар, вложенный в фондовый рынок страны, инвестирован в производство перчаток, отмечает агентство.

Каковы перспективы

«Рост производителей перчаток напоминает многим рост Tesla, однако перспективы доходов этого сектора более уверенны, чем у Tesla», — заявил управляющий фондами Northcape Capital Ltd Росс Кэмерон. Он также сообщил об ожиданиях роста прибыли производителей перчаток на более чем 100%.

Фонды Northcape и Samsung Asset Manager расширили свое присутствие в компаниях по производству перчаток, полагая, что изменение спроса носит структурный характер.

Росту стоимости активов производителей перчаток могут помешать разработка вакцины от коронавируса и действия таможенной службу США, которая приостановила импорт одноразовых перчаток.

Ситуация на Tesla

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

7 июля 2020 года в онлайн магазине Tesla появились в продаже красные короткие шорты по цене $69, 420.

На задней стороне шорт вышита надпись S3XY. Шорты являются символической издевкой над инвесторами, ожидавшими падения стоимости акций Tesla. Shorts в англоязычной биржевой терминологии означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Спекулянты берут у брокера акции в долг, продают их, а потом выкупают по более низкой цене, получая прибыль.

В июле 2020 года основатель Tesla Илон Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

В июле 2020 года китайский производитель электромобилей Xpeng Motors привлек $500 млн нового финансирования на фоне продолжающегося роста конкуренции на китайском рынке. Производитель начал поставки седана P7, который рассматривают как конкурента Tesla Model 3.

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