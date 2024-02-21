Такие шаги разрешены, если они направлены против государства-нарушителя.

Группа экспертов-юристов усилила аргументацию в пользу ареста замороженных активов российского Центробанка, утверждая, что такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы войны в Украине, пишет Bloomberg.

Отмечается, что письмо, которое было разослано столицам стран G-7, подписали десять экспертов и практиков по международному праву из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, которые пытаются обосновать законность ареста активов.

"Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, для государств, заморозивших российские государственные активы, было бы законным принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в виде передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправного поведения России", – пишут эксперты.

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По их словам, законные контрмеры можно считать незаконными, когда их применяют против невинного государства, которое не нарушило своих международных обязательств. В то же время такие шаги разрешены, если они направлены против государства-нарушителя.

Отмечается, что по мере того, как продолжается российское вторжение в Украину, будет наблюдаться более широкая готовность рассмотреть то, что когда-то считалось юридически сомнительным шагом по аресту замороженных активов.

По словам журналистов, письмо появилось в то время, когда страны G-7 обсуждают, что делать с активами, поскольку финансовые потребности Украины остаются неизменно высокими. ЕС медленно продвигается в реализации планов по крайней мере применения налога на прибыль от активов РФ.

Великобритания и США подталкивают союзников по G-7 к полному аресту активов, причем Канада открыта к этой идее. Европейские члены группы, особенно Франция и Германия, сейчас выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может повредить стабильности евро, а также создать опасный прецедент, пишет агентство со ссылкой на ознакомленных чиновников.

В своем письме юридические эксперты рекомендуют государствам, которые заморозили эти активы, передать их под юрисдикцию международному механизму, который затем мог бы направить зарезервированные активы на поддержку Украины.

Среди тех, кто подписал письмо: Гарольд Хонджу Кох, профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета, который также был юрисконсультом Госдепа США при администрации Обамы, и Филип Зеликов из Института Гувера, адвокат и бывший дипломат по карьере, работавший в правительстве при различных президентах США. Остальные семеро подписантов являются учеными и практиками международного права из Европы, а один – из Японии.

Конфискация активов РФ

Евросоюз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) в виде ценных бумаг и наличных, причем более двух третей из них иммобилизованы в ЕС.

Британский политический деятель, бывший министр иностранных дел Уильям Хейг считает, что пришло время использовать российские активы для помощи Украине и наказания Владимира Путина.

США впервые в истории передали другой стране конфискованы российские активы, которые будут направлены на поддержку Украины. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.

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