Украина совместно с партнерами наработает в 2024 году решение по использованию замороженных российских активов.

Решения по использованию замороженных российских активов будет принято в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба МИД.

"Я не имею в этом никаких сомнений", – сказал министр во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Он также сообщил, что Украина, совместно с партнерами, наработает в 2024 году решение по использованию замороженных российских активов.

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"Это решение имеет свои сложности и, возможно, оно будет принято частями: сначала по налогу на прибыль с замороженного актива, по прибыли и, в конце концов, по самому активу", – отметил Кулеба.

Активы Центробанка РФ

29 января послы Европейского союза поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов РФ в помощь для Украины. В Еврокомиссии приветствовали решение послов ЕС о создании отдельного счета, на который будут перечислять проценты от налогооблагаемой прибыли замороженных российских активов, и заявили, что работают над следующими шагами.

Спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что сейчас высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель и вице-президенты Еврокомиссии "готовы подготовить следующий шаг как можно скорее".

"У нас нет конкретных сроков, которые мы могли бы объявить вам сегодня, но есть огромная готовность сделать это как можно скорее", – сказал представитель ЕК.

1 февраля Европейский совет поддержал использование доходов полученных непосредственно от замороженных активов Центрального Банка России для финансирования Украины.

Согласно выводам, принятым после окончания внеочередного заседания в Брюсселе, Евросовет отметил необходимость гарантировать, совместно с партнерами, стабильную, предсказуемую и устойчивую финансовую поддержку Украины. С этой целью создается Украинский фонд (Ukraine Facility) на период 2024-2027 годов. Отмечается, что сумма не превысит 50 млрд евро.

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