В мае некоторые украинцы могут лишиться скидки на оплату коммуналки.

Субсидии в Украине получают многие граждане страны, и для того чтобы иметь возможность платить за коммунальные услуги меньше, нужно обратиться в ПФУ. На официальном сайте ведомства указано, что после окончания отопительного сезона, а именно с 1 мая, органы ПФУ будут определять, какие граждане Украины получат возможность оформить скидку на оплату воды, света, газа и отопления на следующий отопительный сезон.

О том, как узнать, начислена ли субсидия, кто имеет на нее право, а кто может потерять - далее в материале.

Субсидия с 1 мая - кто имеет право

Юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии УНИАН объяснил, какой должен быть доход для получения субсидии. Он сказал, что право на субсидию имеет малообеспеченная семья, у которой доход ниже двух прожиточных минимумов, и у которой расходы на коммунальные услуги составляют более 15% ее суммарного дохода.

Видео дня

Он подсказал, как оформить субсидию - лица, которые подпадают под такие критерии, для получения субсидии должны заполнить соответствующее заявление и могут его подать в местные исполнительные органы, в том числе в исполнительный комитет, если речь идет о селе, или через ЦПАУ или портал "Дія", когда речь идет о других населенных пунктах. Чтобы получить субсидию, нужно заполнить данные о финансовом положении семьи, семейном положении, указать источники доходов. На основании этих данных власти будут определять, - назначать субсидию или нет.

Важно понимать, что сейчас субсидии монетизируются, то есть они не являются скидкой на оплату коммунальной услуги. Льготы на оплату коммунальных услуг в Украине не особо популярны, чаще применяется адресная помощь от государства в виде субсидий.

Какой размер субсидии для пенсионеров в Украине и других льготников

В Украине достаточно большой перечень социально уязвимых слоев населения, кому разрешена субсидия по оплате коммунальных услуг, и которые имеют право на льготы, и могут их оформить через Пенсионный фонд. Юрист показал на примере, как рассчитывается субсидия для разных категорий населения:

участники боевых действий имеют право на скидки в размере 75% на каждую из коммунальных услуг отдельно;

лица, получившие инвалидность вследствие войны - 100% скидки;

члены семей погибших защитников и другие категории льготников, в частности, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, многодетные семьи, бывшие работники правоохранительных органов и другие социальные категории - 50%.

По словам Ланкина, проблема заключается в том, что в нашей стране нет единого механизма, по которому лица, имеющие право на льготы на оплату коммунальных услуг, могли бы их оформить. Кроме того, чтобы подать заявление для получения скидки в Пенсионный фонд, льготники еще должны отдельно обращаться с заявлением в каждую компанию-поставщика конкретных коммунальных услуг. и в разных населенных пунктах будут разные порядки взаимодействия с компаниями для реализации льготы - например, взаимодействие с "Киевгазом" будет не такое, как с "Лубныгазом" и тд.

Как указывает юрист, несмотря на обязанность с января 2023 года Пенсионного фонда уведомлять поставщиков коммунальных услуг о льготном статусе гражданина - лучше самостоятельно отдельно уведомить коммунальщиков о наличии предусмотренных законом гарантий произвольным письмом.

На самом деле, говорит юрист, в законодательстве предусмотрено достаточно много льгот, однако на практике их реализация несколько затруднена. В Конституции написано, что объем прав граждан нельзя уменьшать, и получается, что государство ничего не может сделать с уже внедренными льготами, но и не может обеспечить их воплощение в жизнь, и получается замкнутый круг:

"Можно предположить, что государство создало достаточно сложный путь для получения льгот, чтобы у граждан лишний раз не возникло желание воспользоваться всеми теми льготами, которые для них предусмотрены".

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также добавил, что субсидия на коммунальные услуги высчитывается индивидуально. По его словам, если человек платит 3 тысячи гривен за коммунальные услуги, то государство может покрыть субсидиями, к примеру, тысячу гривен, возможно, больше. Сумма субсидий зависит от того, кому именно она начисляется, какой у человека доход, сколько человек прописано в жилье, о каком доме идет речь, какое установлено отопление.

Субсидии в зимний период получают примерно 3 миллиона домохозяйств, а льготы - около 400 тысяч семей. На субсидии и льготы государство тратит примерно 45 миллиардов гривен. Из этой суммы более 30 миллиардов гривен идет на субсидии, а остальное - на льготы.

Как получить субсидию за коммунальные услуги в Украине

На официальном сайте ПФУ указано, что с 1 мая 2025 года по 30 сентября 2025 года будет проводиться расчет субсидий на период отсутствия отопления, то есть на неотапливаемый сезон.

Для большинства украинцев субсидия будет назначена автоматически, кроме пяти категорий граждан. Вам нужно лично подать заявление на получение субсидии на неотапливаемый период, если:

вы арендуете жилье и платите коммунальные платежи;

у вас уже есть жилищная субсидия по статусу ВПЛ по месту, где вы фактически проживаете;

в вашем жилье фактически проживает меньше людей, чем прописано;

вы получаете субсидию, но в вашем домохозяйстве есть задекларированные лица.

вы имеете право на субсидию, но в отопительный период вам назначили нулевую.

Подать заявление нужно в течение 60 дней с момента начала неотопительного сезона. Тогда субсидию назначат сразу как только подтвердится право лица на ее получение.

справка Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук родом из Львова. Учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Корольчук работал во Львовской областной государственной администрации, был руководителем пресс-центра госкомпании «Газ Украины». Кроме того, возглавлял пресс-центр ОАО «Укртранснафта» и был руководителем пресс-центра группы «Нафтогаз». Сейчас Корольчук - эксперт Института энергетических стратегий.

справка Сергей Ланкин Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Представляет интересы военнослужащих и их семей. Общественный деятель и волонтер. Автор ряда реформ, направленных на улучшение социальных гарантий в сфере ветеранской политики. Юридический советник ряда благотворительных проектов по помощи участникам российско-украинской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: