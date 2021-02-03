Кипр не будет возобновлять программу «золотых паспортов». Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадес.
По словам Анастасиадеса программа получения гражданства в обмен на инвестиции имела свои недостатки. Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеКипр решил прекратить программу гражданства в обмен на инвестицииПрограмма была приостановлена в ноябре 2020 года на фоне коррупционного скандала после расследования журналистов Al Jazeera.
«Программа имела нерациональное продвижение, создававшее впечатление, что Кипр продает свои паспорта», — заявил президент Кипра.
Он отметил, что замену программе искать не будут, а для поощрения инвестиций в экономику страны будут предложены другие стимулы.
Что этому предшествовало
- Программа гражданства Кипра в обмен на инвестиции действовала с 2014 года.
- За время действия программы «золотых паспортов» Кипр заработал на ней более 9 млрд евро. Всего программой успели воспользоваться 3000 человек.
- 13 октября 2020 года программа была приостановлена на фоне сообщений о злоупотреблениях и опасениях ЕС.
- Критики этой программы характеризовали ее как непрозрачную и сопровождаемую отмыванием денег.
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