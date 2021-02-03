Замену программе искать не будут, а для поощрения инвестиций в экономику страны будут предложены другие стимулы.

Кипр не будет возобновлять программу «золотых паспортов». Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадес.

По словам Анастасиадеса программа получения гражданства в обмен на инвестиции имела свои недостатки. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеКипр решил прекратить программу гражданства в обмен на инвестицииПрограмма была приостановлена в ноябре 2020 года на фоне коррупционного скандала после расследования журналистов Al Jazeera.

«Программа имела нерациональное продвижение, создававшее впечатление, что Кипр продает свои паспорта», — заявил президент Кипра.

Он отметил, что замену программе искать не будут, а для поощрения инвестиций в экономику страны будут предложены другие стимулы.

Что этому предшествовало

Программа гражданства Кипра в обмен на инвестиции действовала с 2014 года.

За время действия программы «золотых паспортов» Кипр заработал на ней более 9 млрд евро. Всего программой успели воспользоваться 3000 человек.

13 октября 2020 года программа была приостановлена на фоне сообщений о злоупотреблениях и опасениях ЕС.

Критики этой программы характеризовали ее как непрозрачную и сопровождаемую отмыванием денег.

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Автор: Елена Коваленко