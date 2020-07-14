цей матеріал доступний українською

Арахамия спрогнозировал будущее заблокированного закона об игорном бизнесе

17:57, 14 июля 2020
Разное
91 0
До конца недели Рада может разблокировать возможность подписания закона об игорном бизнесе / фото УНИАН

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что 17 июля парламент разблокирует возможность подписания закона об игорном бизнесе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Говоря о законе об игорном бизнесе, депутат отметил, что в нем есть "несколько технических разногласий".

"Сейчас сведем это в кучу и увидим... Есть два сценария: первый сценарий - все нормально и мы как-то там технико-юридическими поправками это исправим. Если нет, тогда будем просить президента ветировать с замечаниями. Для того, чтобы еще раз проголосовать", - пояснил Арахамия.

В то же время он отметил, что ряд депутатов зарегистрировали в парламенте проекты постановлений, которыми предлагается отменить решение ВР о принятии закона об игорном бизнесе.

Читайте такжеУкраинцы не хотят легализации азартных игр - опрос группы Рейтинг

"Надо еще провести комитет и через комитет затем в зале проголосовать постановление об отмене этого постановления. Я думаю, что в пятницу будут все эти вопросы решены и можно будет передавать президенту на подпись", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д).

Также сегодня в парламенте зарегистрировано два проекта постановлений об отмене решения ВР, которые блокируют возможность подписания закона: проект № 2285-д-П авторства ряда внефракционных депутатов, среди них, в частности Вадим Новинский, и № 2285-д-П1, который внесли народные депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

Председатель ВР не может подписать и отправить на подпись президенту принятый закон, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены в сессионном зале и отклонены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter