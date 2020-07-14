Арахамия спрогнозировал будущее заблокированного закона об игорном бизнесе

Лидер фракции "Слуга народа" отмечает, что необходимо будет провести технико-юридическое редактирование текста закона, и не исключает вариант ветирования его президентом.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что 17 июля парламент разблокирует возможность подписания закона об игорном бизнесе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Говоря о законе об игорном бизнесе, депутат отметил, что в нем есть "несколько технических разногласий".

"Сейчас сведем это в кучу и увидим... Есть два сценария: первый сценарий - все нормально и мы как-то там технико-юридическими поправками это исправим. Если нет, тогда будем просить президента ветировать с замечаниями. Для того, чтобы еще раз проголосовать", - пояснил Арахамия.

В то же время он отметил, что ряд депутатов зарегистрировали в парламенте проекты постановлений, которыми предлагается отменить решение ВР о принятии закона об игорном бизнесе.

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"Надо еще провести комитет и через комитет затем в зале проголосовать постановление об отмене этого постановления. Я думаю, что в пятницу будут все эти вопросы решены и можно будет передавать президенту на подпись", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д).

Также сегодня в парламенте зарегистрировано два проекта постановлений об отмене решения ВР, которые блокируют возможность подписания закона: проект № 2285-д-П авторства ряда внефракционных депутатов, среди них, в частности Вадим Новинский, и № 2285-д-П1, который внесли народные депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

Председатель ВР не может подписать и отправить на подпись президенту принятый закон, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены в сессионном зале и отклонены.

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